Lars Leeftink

Viernes 24 Noviembre 2023 14:12 - Actualizada: 14:14

Sergio Pérez aseguró que todavía debe hacer algunos cambios de cara al resto del fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi.

El mexicano tuvo que dejar los primeros libres a un novato. Durante los segundos entrenamientos, Checo solamente condujo media hora debido a dos banderas rojas.

Además de las dos banderas rojas durante el segundo entrenamiento libre, también hubo una desviación del programa normal durante la FP1. No obstante, el número 11 señaló que "existe potencial" para su actuación en la última carrera del año.

Cambios

En conversación con Formula1.com, el numeró 11 compartió sus sensaciones tras el primer día de actividades.

"Todavía tenemos que hacer algunos cambios. Al principio me costó un poco el nivel de agarre en la parte delantera. Apenas podíamos conducir, especialmente con los neumáticos medios. Con mis neumáticos blandos me molestaba el tráfico en el último sector, ya que otros circulaban con mucho combustible.

"Los primeros entrenamientos libres no son muy representativos aquí. Es más molesto que no hayamos podido hacer una simulación de carrera. No es lo ideal, pero es lo que es, y ahora nos centraremos en el sábado.

"El potencial es bueno, pero todavía tenemos que hacer algunos ajustes aquí y allá, pero luego tenemos que poder volver a ser fuertes", concluyó.