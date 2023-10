Jeen Grievink

Lando Norris rápidamente tomó la delantera en el Gran Premio de Estados Unidos y esperaba ganar, pero eso no pasó porque tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton resultaron ser demasiado fuertes para él. No obstante, está conforme con su tercer siito.

Norris comenzó la carrera en Texas desde la segunda posición, junto al poleman Leclerc, pero desde el inicio lo adelantó. A partir de ese momento logró abrir una brecha razonable respecto al resto del pelotón, pero finalmente empezó a perder ritmo.

Hacia el final de la carrera, vio que una posible victoria desaparecía cada vez más en el horizonte, especialmente una vez que Verstappen logró adelantarlo.

Al final, también perdió el segundo puesto ante Hamilton, pero no quedó del todo descontento. Después de todo, consiguió otro podio para McLaren.

Progreso

En el micrófono de Jenson Button habló de su carrera en Estados Unidos.

"Tenía la ventaja y pude controlarla durante un tiempo, pero hoy no fue suficiente. Sin embargo estoy muy contento, fue una buena carrera por mi parte.

"Sabíamos cuáles serían las dificultades hoy y no era sólo la degradación [de los neumáticos]. El ritmo al inicio de cada stint fue muy fuerte. , pero no pudimos aguantar lo suficiente. Estamos llegando allí, estamos progresando cada fin de semana, pero aún quedan algunos pasos más por dar", explicó.

Hamilton

Acerca de su agresiva defensa contra Hamilton en la batalla por el segundo lugar, consideró que era todo lo que podía hacer.

" Ah, sí, lo intenté de todos modos. Pero simplemente no pude, no me quedaban suficientes neumáticos al final y también viste lo rápido que se alejó de mí después.

"Tal vez si la pista hubiera estado un poco más fría, eso habría sido un poco mejor para nosotros, pero no lo fue, aunque estoy feliz, estoy muy orgulloso del equipo, hicieron un excelente trabajo y terminar en el podio aquí es más de lo que esperábamos cuando llegamos aquí este fin de semana", sentenció.

