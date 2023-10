Los comisarios de la FIA descalificaron a Lewis Hamilton y Charles Leclerc del Gran Premio de Estados Unidos por irregularidades en el piso de sus monoplazas detectadas en la revisión de rutina tras la carrera.

Hamilton había terminado segundo y Leclerc sexto. Con su descalificación Lando Norris es segundo y Carlos Sainz se sube al podio en el tercer puesto, mientras que Checo Pérez es cuarto y George Russell es quinto.

BREAKING: Lewis Hamilton and Charles Leclerc have been disqualified from the 2023 United States Grand Prix for a technical infringement#F1 #USGP pic.twitter.com/HHNlf5urLW