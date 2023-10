Remy Ramjiawan

Martes 10 Octubre 2023 09:12

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, se mostró una vez más molesto por los numerosos límites de pista superados durante el fin de semana de carreras en Qatar. Si esto no sucede, la asociación de automovilismo considerará no correr en las pistas en cuestión.

Si bien el fin de semana de carreras en Qatar debería haber estado lleno de acción en la pista, se trató principalmente del manejo de los límites de la pista en el Circuito Internacional de Losail.

No es la primera vez que se exceden los límites de la pista durante un fin de semana de carreras y en conversación con Motorsport.com, el presidente Ben Sulayem dijo que esto debe detenerse pronto, o de lo contrario, la FIA ya no querrá visitar los circuitos en cuestión.

Checo fue uno de los afectados por los límites de pista

Contundente

Para los recién llegados al deporte es casi imposible de explicar y en eso coincide el presidente de la FIA enMotorsport.com: "Estás absolutamente cierto, tuvimos el mismo problema en Austria, fueron 1200 [faltas allí].

"Y tengo que decir: felicitaciones a los comisarios por darse cuenta. ¿Pero es esa la solución? No.

"La solución es mejorar el circuito en sí. Sé que algunas personas se resisten a ello, pero a decir verdad, si no lo hacen, no habrá carrera. Es así de simple. No podemos permitirnos esto.

"Una de las soluciones es hacerlo resbaladizo cuando arrancan. Nadie puede detener a los conductores, excepto los propios conductores. Podemos pensar en la altura. ¿Esto dañará los autos? O tal vez existe la posibilidad de poner un poco de grava, pero tenemos que tener mucho cuidado con la grava.

"Van a tener que hacerlo urgente porque tiene que implementarse antes del próximo año. No podemos darnos el lujo de que esto continúe, especialmente donde lo hemos visto antes", concluyó.