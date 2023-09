Vincent Bruins

Miércoles 27 Septiembre 2023 11:46 - Actualizada: 11:47

Liam Lawson ha vencido a Yuki Tsunoda en todos los Grandes Premios desde su debut en la Fórmula 1; sin embargo, dijo que "no era satisfactorio" debido a que no tiene asiento para la próxima temporada.

Lawson se unió al equipo B de Red Bull en Zandvoort después de que Daniel Ricciardo se rompiera el metacarpiano durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda.

Terminó decimotercero en la loca carrera, dos posiciones por delante de Tsunoda. El neozelandés terminó de manera impresionante en undécimo lugar en Italia, mientras que Yuki no pudo participar debido a un problema en el motor en la vuelta de calentamiento.

Luego, Liam obtuvo el mejor resultado de AlphaTauri esta temporada con el noveno lugar en Singapur. El japonés volvió a retirarse tras un contacto con Sergio Pérez y Lawson se perdió los puntos por una posición en Japón, pero terminó por delante de Tsunoda, que participó en la carrera de casa.

Cabeza arriba

Lawson, sin embargo, no cree que el hecho de seguir venciendo a Tsunoda sea tan importante: "No es satisfactorio. Quería tener ese asiento y no lo tengo ahora. Así que hago lo mejor que puedo cada vez que me subo al auto y seguiré haciéndolo mientras lo conduzca.

"Honestamente, éramos los únicos muchachos que realmente estábamos compitiendo contra los Alpine y eran demasiado rápidos. Así que, desafortunadamente, eso significó que terminamos fuera de los puntos.

"Siento que realmente aprovechamos al máximo. La pelea con Yuki fue agresiva, pero justa en mi opinión. Desafortunadamente, no fue suficiente y no creo que cualquiera de nosotros tuviera el ritmo para estar entre los diez primeros.

"Todavía estoy tratando de sumar puntos para el equipo y demostrar mi valía cada vez que me subo al auto y creo que lo he logrado", comentó.