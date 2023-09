Jeen Grievink

Domingo 24 Septiembre 2023 09:33

Sergio Checo Pérez no estuvo a la altura de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón y todo le salió mal. Eso es lo que piensa Helmut Marko, asesor de Red Bull.

El mexicano cometió error tras error, estuvo involucrado en caídas y finalmente abandonó. Fue un fin de semana desastroso para el conductor de 33 años.

Pérez no ha estado en su mejor forma en las últimas semanas y tampoco pudo remontar en Suzuka. Estuvo constantemente rezagado, no pudo seguir el ritmo de Verstappen, clasificó quinto y no acabó la carrera.

El domingo, Pérez golpeó a Lewis Hamilton en la salida, superó a Kevin Magnussen, se interpuso en el camino de Lando Norris, el número dos en ese momento, recibió una doble penalización y paró.

"Todo mal"

En conversación con Viaplay, Marko intenta moderar su Tono, pero todos sabemos cómo puede ser el austriaco cuando un piloto no cumple con sus expectativas.

Según Marko, "todo salió mal" y Pérez "no pudo con la velocidad de Max" en Japón. Sin embargo, Marko espera que el mexicano vuelva a estar en Qatar.

"Fue un día desafortunado. Todo empezó en los entrenamientos libres, cuando no podía con la velocidad de Max. Y todo salió mal en la carrera", avisó.

Sin embargo, el director ejecutivo de Red Bull, de 80 años, espera que en Qatar todo resulte más positivo.

"Estoy seguro de que volverá a estar allí para la próxima carrera", concluyó.

Durante el fin de semana de carreras en Doha, Max Verstappen puede hacerse con el título de pilotos, pero para el mexicano el fin de semana es igualmente importante por su lucha por el segundo lugar del Campeonato.