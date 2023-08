Aloisio Hernández

Sebastian Loeb, nueve veces campeón del World Rally Championship, dijo que "es bonito" ver de regreso a Fernando Alonso en la pelea por los primeros lugares de la Fórmula 1.

Luego de su salida de Ferrari, el asturiano recaló en McLaren y todo terminó siendo una enorme decepción por el pésimo rendimiento del Honda. Fue tal la frustración del bicampeón, que terminó retirándose algunos años.

Su regreso con Alpine no fue el mejor, ya que a pesar de que la escudería francesa tenía altas expectativas, su posición habitual era el mediocampo. Luego del retiro de Sebastian Vettel, Aston Martin se movió rápido para fichar al español.

Alonso se ubica 3ª en el Campeonato de Pilotos con 149 puntos

Aunque hubo muchas dudas con el movimiento, al final resultó una muy buena decisión. Fernando logró regresar al podio en su primera carrera con Aston y acumuló 4 de ellos en los primeros cinco Grandes Premios.

Regreso estelar

Hablando con MARCA sobre el momento que vive Alonso, Loeb declaró: "Es un piloto increíble, por supuesto que sí. Es bonito ver que ha vuelto a estar en la lucha por las primeras posiciones de la Fórmula 1 con más de 40 años.

"Aun a esa edad tiene una motivación increíble, mucho talento... ¡Y la misma velocidad que tenía en el pasado! En Fórmula 1 ganar no solamente depende del piloto. Hoy en día si no tienes un Red Bull no puedes ganar... al menos el campeonato.

"Pero creo que está haciendo un gran trabajo con Aston Martin: están en la lucha con los Ferrari, los Mercedes... Aun así, todo puede pasar. Mira Mercedes, ganando todo el tiempo durante años y ahora es Red Bull. Todo es posible", compartió el francés.