Ángel Armando Castellanos

Sábado 12 Agosto 2023 11:45

Fernando Alonso sigue causando asombro dentro y fuera de la Fórmula 1. El último en sumarse a los elogios ha sido la leyenda francesa Sebastien Loeb.

Tiene nueve campeonatos mundiales de Rally (seis seguidos entre 2007 y 2012) y está anonadado con lo que ve del bicampeón de F1 español.

"Es un piloto increíble, por supuesto que sí. Es bonito ver que ha vuelto a estar en la lucha por las primeras posiciones en Fórmula 1 con más de 40 años.

"Aun a esa edad tiene una motivación increíble, mucho talento... y la misma velocidad que tenía en el pasado", aseguró en palabras a MARCA.

Sin embargo, admitió que es realmente complicado que vuelva a ser campeón porque su AMR23 no está a la altura del RB.

"En Fórmula 1 ganar no sólo depende del piloto. Hoy en día si no tienes un Red Bull no puedes ganar, al menos el Campeonato.

"Pero creo que está haciendo un gran trabajo con Aston Martin, están en la lucha con los Ferrari, con Mercedes...", expuso.

Todo es posible

Sin embargo, lo que ha pasado recientemente en la categoría provoca que no considere imposible un tercer título para El Nano.

"Todo puede pasar, mira Mercedes, ganando todo el tiempo durante años y ahora es Red Bull... así que todo es posible", sentenció.