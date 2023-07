Angel Armando Castellanos

Jueves 27 Julio 2023 07:43

Mercedes ha dicho que mantiene abiertas todas las opciones para desarrollar el auto de Fórmula 1 del próximo año.

Dado que el equipo alemán aún no ha ganado esta temporada, está evaluando cada concepto.

Eso es lo que avisa el jefe del equipo, Toto Wolff. Por supuesto, quiere que sea competitivo en 2024.

"Creo que necesitamos muchos cambios para 2024. Y la dirección que ha tomado el equipo en el desarrollo es realmente muy interesante.

"Vemos oportunidades y no nos asustamos de nada. No dejamos piedra sin remover y miramos cada concepto que hemos visto en los otros autos. (Si) es lo suficientemente bueno o no, y si es útil o no", expresó a Autosport.

Consideró que mantener la filosofía del equipo es suficiente como para asumir que el resultado será el mejor.

"Sin distraernos de la forma en que trabajamos y la forma en que analizamos. Vamos a salir victoriosos", agregó.

"Amarga realidad"

En Hungaroring, Wolff tuvo que ver cómo Max Verstappen ganaba por 33.731 segundos al McLaren de Lando Norris. Sergio Checo Pérez completaba el podio y unos segundos después, Lewis Hamilton cruzaba la línea de meta.

"Cuando tienes un coche a la cabeza que está 39 segundos por delante y probablemente estuvo ahí durante la mayor parte de la carrera, esa es una amarga realidad.

"Pero es una meritocracia y siempre que hagas todo dentro de las regulaciones, sabrás que lo has hecho mejor en general. Sólo tenemos que reconocer eso", agregó.