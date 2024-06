Voorafgaand aan de race maakt de FIA altijd een lijstje met de onderdelen die de teams voor de race nog hebben vervangen of aangepast, meestal zonder dat daar een gridstraf bij komt kijken. Zo ook voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Spanje.

Bij zeven coureurs zijn er onderdelen aangepast, zonder dat daar een gridstraf voor is uitgedeeld. Bij Max Verstappen heeft Red Bull Racing het koelmechanisme aangepast of vervangen, iets wat nooit helemaal duidelijk wordt uit het document zelf. De auto van Sergio Pérez is daarentegen niet aangepaste voor de race. Bij Mercedes waren zowel Lewis Hamilton als George Russell aan de beurt. De Britten beginnen vanaf P3 en P4, een goede uitgangspositie voor allebei de coureurs vergeleken met hoe het begin dit seizoen ging.

McLaren en Alpine grijpen ook in voor F1 GP Spanje

Tot slot zijn ze bij McLaren en Alpine ook druk bezig geweest. Bij het Franse team heeft zowel Esteban Ocon als Pierre Gasly zijn auto een klein beetje aangepast zien worden, terwijl McLaren bij zowel Lando Norris als Oscar Piastri heeft ingegrepen. Gasly start vanaf P7, Ocon vanaf P8. McLaren gaat met Norris vanaf P1 beginnen om 15:00 uur, terwijl Piastri het vanaf P9 mag gaan laten zien.

Red Bull en Mercedes hebben bij Verstappen, Russell en Hamilton onderdelen vervangen voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje.#Verstappen #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/fkF5lVAwOt — GPFans NL (@GPFansNL) June 23, 2024

