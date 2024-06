De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje was er zaterdagmiddag één om van te smullen en we krijgen voor de race op zondag een heerlijke startopstelling voorgeschoteld als om 15:00 uur de lichten doven op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Dit is de voorlopige startopstelling.

Het hele weekend was het al duidelijk dat het vooraan spannend was. Zowel Ferrari, Red Bull, McLaren als Mercedes leken mee te kunnen gaan doen om de voorste plekken en dus was het spannend wat er in de kwalificatie zou gaan gebeuren. Heel even leek het erop dat Max Verstappen na een lastige vrijdag plotseling met Red Bull tóch weer net wat extra gevonden leek te hebben en er vandoor zou gaan met de pole position. Toch was daar vlak daarna plotseling Lando Norris die een perfecte ronde uit zijn McLaren wist te krijgen en met een minimaal verschil de felbegeerde pole te grazen nam in Barcelona.

De startopstelling

Dat tweetal vormt dus de eerste startrij voor de tiende Grand Prix van het seizoen. Achter hen zijn het in slagvolgorde beide Mercedessen, gevolgd door beide Ferrari's, waarbij Lewis Hamilton en Charles Leclerc het snelste waren van hun team. De startrij daarachter vinden we beide verrassende Alpines met Pierre Gasly voorop, ook dat kan een interessant duel gaan opleveren in de race. Oscar Piastri en Fernando Alonso completeren de top tien. De Spaanse coureur viel zaterdag tegen en viel af in Q2, maar schuift nog wel een plekje op wegens de gridstraf die Sergio Pérez opliep tijdens de Grand Prix van Canada. De Mexicaan vangt de race zondag als elfde aan.

