Afgelopen weekend vond de Grand Prix van Canada plaats en organisatorisch gezien liep het allemaal niet van een leien dakje. Zo hadden we het moment met de "baanbestormers", waar veel over te doen was. Inmiddels laat ook Martin Brundle weten dat het in Canada allemaal totaal niet op orde was.

De Grand Prix van Canada werd na een sensationele race gewonnen door Max Verstappen, die zijn hoofd het koelst hield op het natte Circuit Gilles Villeneuve. Na een spannende en regenachtig race, was het de regerend wereldkampioen die het hoogste treetje op het podium mocht beklimmen. Vlak voor de weg naar het podium, ging het naast het circuit niet helemaal goed met de veiligheidsmaatregelen. Zo waren er al verschillende fans op of dichtbij het circuit te vinden toen er nog auto's op de baan aan het rijden waren en er dus veel te vroeg fans richting het circuit werden gelaten voor de podiumceremonie.

Organisatie op het matje

Na afloop werd de organisatie door de stewards op het matje geroepen: "Een grote groep fans kreeg het voor elkaar om de veiligheidslijnen te doorbreken en daardoor op diverse plekken de baan te betreden, terwijl er nog auto's op de baan waren. De veiligheidsmaatregelen en/of de beveiligers en zijn instrumenten waren niet afdoende of niet nageleefd, waardoor er een onveilige omgeving voor de fans, maar ook de coureurs was gecreëerd", zo stond er in een statement. De organisatie heeft bevestigd dat de veiligheidsmaatregelen niet hebben gedaan wat ervan verwacht mocht worden en gaven de stewards gelijk op het feit dat dit een 'onacceptabele situatie' opleverde. Het gevolg is dat de organisatie voor 30 september 2024 met een verbeterplan moet gaan komen, voor de editie van volgend jaar.

Agressieve agenten

Niet alleen met dat moment liep de Canadese Grand Prix organisatorisch in de soep als we Brundle in zijn Sky Sports-column moeten geloven. De analist, die toch menig Grand Prix bezocht heeft in zijn leven, geeft de Noord-Amerikanen een veeg uit de pan: "Ik breng al sinds 1984 een bezoek aan de Canadese Grand Prix. Dit jaar was zonder twijfel één van de minste edities wat betreft locatie. De populariteit en grootte van de Formule 1 vandaag de dag is te groot geworden voor de faciliteiten. Dat de regen de toegang tot een modderpoel heeft gemaakt, helpt ook niet me. De politie en de beveiliging werden steeds agressiever en waren er helemaal niet om je te helpen. Het was een logistieke puinzooi", besluit hij zijn ferme kritiek.

