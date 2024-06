Regenbuien rondom Montreal kunnen de teams kopzorgen gaan geven tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada. De kans op neerslag is tot 80 procent gestegen voor de sessie die de startgrid voor de zondag bepaalt.

Het kwam met bakken uit de hemel op de vrijdag in Montreal. Net voor aanvang van Vrije Training 1 trok een hagelbui over Circuit Gilles Villeneuve. De coureurs mochten daarom de eerste 21 minuten van de sessie niet de baan op, terwijl de marshals bezig waren met proberen de diepe plassen weg te halen. Dankzij het zonnetje dat tevoorschijn was gekomen, ging het asfalt van zeiknat naar halfdroog aan het eind van de training. De eerste helft van Vrije Training 2 was droog, maar daarna begon het flink te druppelen en kwamen de intermediates weer tevoorschijn. Fernando Alonso sloot de vrijdag als snelste af.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen klaagt tijdens zaterdagtraining over wegligging Red Bull: "Super raar voor mij"

80 procent

Vrije Training 3 was de eerste compleet droge sessie van het weekend in Canada. Lewis Hamilton was bijna vier tienden sneller dan Max Verstappen, terwijl George Russell de top drie completeerde. Het lijkt er momenteel op dat het ook de enige droge sessie van de zaterdag zal zijn. De regenkans voor de kwalificatie, die om 16:00 uur lokale tijd en 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, is namelijk gestegen tot 80 procent. Dit meldt het meteorologisch centrum van de Canadese regering. Er is een lijn van buien ten westnoordwesten van Montreal dat rond de tijd van de kwalificatie voor neerslag kan zorgen. Momenteel, terwijl de Ferrari Challenge North America op Circuit Gilles Villeneuve racet, is het nog droog, maar wel bewolkt.

Het meteorologisch centrum van de Canadese regering heeft in de weersverwachting voor Montreal staan dat er 80% kans op regen is tijdens de kwalificatie.#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/3fPUNrtMEI — GPFans NL (@GPFansNL) June 8, 2024

Gerelateerd