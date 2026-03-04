SHOCK: Checo Pérez recibió MENTIRAS sobre el motor Ferrari

close global

Bottas and Pérez with Cadillac-Ferrari

Aloisio Hernández
Bottas and Pérez with Cadillac-Ferrari

Uno de los reportes sobre el motor Ferrari de Cadillac y Sergio Pérez en 2026 habría resultado incorrecto o falso.

El equipo de Maranello brilló en el circuito internacional de Baréin el mes pasado con su nuevo SF-26, que demostró ser tanto fiable como rápido, destacándose Charles Leclerc al marcar la vuelta más rápida durante las dos semanas de pruebas.

La arrancada en práctica del siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, puso de manifiesto que Ferrari ha desarrollado una unidad de potencia excepcional en salidas.

Sin embargo, información revelada por la cuenta Formula Data Analysis, George Russell, de Mercedes y uno de los favoritos para el campeonato de pilotos, registró el mejor tiempo en la aceleración de 0 a 200 km/h entre todos los pilotos.

Durante una de sus salidas de práctica, logró este tiempo en 5.30 segundos, a pesar de calificar esas arrancadas como "peores de mi carrera en la F1". Según los datos, Leclerc quedó en segundo lugar con 5.42 segundos, mientras que Hamilton se situó en el duodécimo puesto, completando la aceleración en 5.82 segundos.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4886 votos

Más noticias

