ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac

Han señalado que Sergio Pérez y su futuro en Cadillac podrían estar bajo amenaza de Colton Herta.

En una entrevista exclusiva con BetBrothers, Juan Pablo Montoya se pronunció sobre la situación que vive el corredor nacido en Jalisco en la escudería que debutará en la F1.

Esto fue lo que dijo: "Es difícil decir si Cadillac será bueno o malo; si nos fijamos en la primera temporada de Haas, fueron increíbles. Sin duda, Cadillac no es uno de los mejores fabricantes, ni está donde le gustaría estar. Pero creo que están desarrollando mucho más sus propios programas y componentes que Haas.

"Cadillac tendrá que lidiar con dificultades durante el primer año o más, pero pueden aprender de sus errores. Creo que su caja de cambios es de Ferrari, pero tienen su propia suspensión. Es bueno que no dependan de otros fabricantes, pero les resultará más difícil.

"Creo que Checo Pérez y Valtteri Bottas son pilotos con mucha experiencia; no deberían sufrir tantos accidentes y pueden ayudar a desarrollar el coche. El gran rumor es que Colton Herta reemplazará a uno de ellos el año que viene; tendrán que competir para mantener sus puestos", señaló el ex piloto.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

