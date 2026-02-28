Checo Pérez hace HONESTA CONFESIÓN sobre el nivel de Cadillac en 2026

Sergio Pérez hizo una honesta confesión sobre el nivel de Cadillac en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El corredor mexicano se pronunció sobre las expectativas que hay con la escudería estadounidense de cara a su debut en el próximo fin de semana del Gran Premio de Australia.

Esto dijo el nacido en Jalisco en declaraciones a la prensa: "Espero que este proyecto empiece a dar frutos en unos años. Que empiece a ser competitivo y que tengamos muy buenas carreras. Siendo realistas, por ahora es algo muy lejano.

"Nos encantaría terminar por delante de tres equipos esta temporada. Si lo logramos, será un año de mucho éxito", confesó el número 11.

Relacionado: El HISTÓRICO cambio que Checo Pérez provocará en la F1 2026

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!