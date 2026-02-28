El HISTÓRICO cambio que Checo Pérez provocará en la F1 2026

El campeonato de Fórmula 1 de 2026 llega con importantes cambios en las clasificaciones, ya que la parrilla contará con once escuderías con el ingreso de Cadillac y el regreso de Sergio Pérez.

La incorporación de la escudería estadounidense ha obligado a ajustar algunos reglamentos para mantener la lucha competitiva en condiciones justas. A continuación, te explicamos el nuevo formato de calificación tanto para las carreras habituales como para las sprint.

Con 22 coches en pista, especialmente en circuitos estrechos como Mónaco, podrían surgir complicaciones. Para superar estos posibles inconvenientes, la FIA ha optado por eliminar un coche adicional en cada sesión.

Esto significa que, tras la primera ronda –Q1 en las clasificaciones regulares o SQ1 en las sprint– se retirarán seis pilotos, dejando a 16 para la siguiente fase. El mismo procedimiento se aplicará en Q2 y SQ2, de modo que finalmente 10 pilotos disputarán la pole position.

La duración de cada sesión se mantiene en gran medida similar, aunque con algunas variantes. Las clasificaciones sprint se dividen en tres segmentos: SQ1, SQ2 y SQ3, con tiempos de 12, 10 y 8 minutos respectivamente. Además, entre cada sesión se contempla un descanso de siete minutos.

Por otro lado, en las clasificaciones tradicionales, las sesiones Q1, Q2 y Q3 duran 18, 15 y 12 minutos. Tras Q1 hay un receso de siete minutos, mientras que después de Q2 el intervalo se extiende a ocho minutos. Estos ajustes modifican ligeramente el ritmo entre sesiones, pero sin recortar la emoción que disfrutan tanto pilotos como aficionados.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

