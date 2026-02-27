Ferrari pone en DESVENTAJA a Checo Pérez para 2026

La potencia del motor de Sergio Pérez en 2026 estará desventaja, por lo menos, con el de Franco Colapinto.

Se ha revelado que la unidad de potencia que se desarrolla en Maranello no podrá igualar a la que Mercedes compartirá con McLaren, Alpine y Williams para el próximo campeonato.

Esto fue lo que se informó en AutoRacer.it: "La gran incógnita sigue siendo el motor, ya que en Maranello creen que no pueden igualar al Mercedes cuando funciona a plena potencia.

"En ese caso, sin embargo, sería crucial reducir la diferencia con Mercedes, intentando mantenernos por delante de un McLaren que será un poco más agresivo en Australia de lo que vimos durante las pruebas.

"Ferrari fue el único equipo de élite que realizó una simulación de carrera en condiciones realmente difíciles, con una temperatura de pista de 44 grados Celsius. Este detalle es significativo, ya que trabajar en condiciones térmicas tan severas altera considerablemente la gestión de los neumáticos y la progresión del ritmo, y permite recopilar datos importantes para integrarlos en las herramientas de la fábrica", reportaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

