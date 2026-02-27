ÚLTIMA HORA: Podría PELIGRAR el regreso de Checo Pérez por INUNDACIONES

A tan solo un poco más de una semana del esperado regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, con el Gran Premio de Australia a la vuelta de la esquina, Melbourne está viviendo una auténtica inundación de lluvias históricas, y la gran incógnita es cuándo parará este diluvio.

El Gran Premio de Australia se celebra la próxima semana por la 89ª vez. Sin embargo, fue en 1985 cuando empezó a formar parte del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En sus inicios, la carrera se disputaba en las calles de Adelaide, hasta que en 1996 se trasladó al Albert Park Circuit.

Por la pandemia, se suspendieron las ediciones de 2020 y 2021. A partir de 2022, el circuito se rediseñó para ser ligeramente más corto y rápido, con cambios como la ampliación de la curva 7 y la eliminación del chicane en la curva 10. Solo los GP de 2010 y 2025 se han corrido en condiciones de lluvia.

Actualmente, Melbourne enfrenta serios problemas a causa de las intensas lluvias en la región de Victoria. Numerosos vuelos han sufrido retrasos o han sido cancelados debido a los aguaceros, y miles de personas han quedado sin suministro eléctrico.

Además, se han registrado daños en edificios y carreteras inundadas. Las previsiones indican que la situación podría mejorar el próximo miércoles, dentro de seis días, cuando se levanten varias de las alertas meteorológicas emitidas por el gobierno.

En los días previos a la carrera, los equipos llegarán a Melbourne, aunque las inclemencias del tiempo podrían complicar los preparativos. Según el servicio meteorológico australiano y AccuWeather, el viernes y el sábado (6 y 7 de marzo) se esperan condiciones secas y soleadas durante las sesiones de entrenamientos libres y la clasificación. No obstante, el domingo volverán las nubes y las lluvias, con una probabilidad de precipitaciones superior al 50%.

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

