BOMBAZO: Checo Pérez podría dar la SORPRESA en el inicio de la F1 2026

Sergio Pérez podría dar una enorme sorpresa en el comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Se ha hablado que Cadillac y el motor Ferrari que usará en la próxima campaña tiene posibilidades de contar con una "importante ventaja" con respecto al resto de equipos y unidades de potencia.

Esto, según lo dicho por el periodista Carlos Miquel de COPE en el programa CopeGP: "Las nuevas salidas te pueden dar una ventaja de unos 14 metros. Son fácil 4 puestos.

"Antes, con una salida 'galáctica' ganabas 4 metros. Los motores Ferrari tienen una ventaja extraordinaria", aseguró el experto en automovilismo.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

