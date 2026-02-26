Checo Pérez recibe ENORMES noticias desde Mercedes para 2026
Mercedes se pronunció al respecto del motor Ferrari que usará Sergio Pérez y Cadillac en 2026.
Kimi Antonelli, en declaraciones publicadas por CarAndDriver, señaló la ventaja que podría tener la Scuderia con el motor que han desarrollado en Maranello y que compartirán con Cadillac y Haas.
Esto fue lo que dijo el piloto Italiano: "La unidad de potencia de Ferrari se veía muy fuerte en las salidas, pero... hicimos muchos cambios, y al final del pit lane, la salida se sintió mucho más fuerte.
“Obviamente, no pudimos probarlo adecuadamente en la parrilla, pero ha sido un punto débil para nosotros, para ser justos. El procedimiento es muy complicado, y simplemente necesitamos hacerlo bien, de verdad. Pero sí, hay mucho trabajo por hacer", declaró.
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
