close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Perez and Bottas after 2021 Turkish GP

Checo Pérez recibe ENORMES noticias desde Mercedes para 2026

Checo Pérez recibe ENORMES noticias desde Mercedes para 2026

Aloisio Hernández
Perez and Bottas after 2021 Turkish GP

Mercedes se pronunció al respecto del motor Ferrari que usará Sergio Pérez y Cadillac en 2026.

Kimi Antonelli, en declaraciones publicadas por CarAndDriver, señaló la ventaja que podría tener la Scuderia con el motor que han desarrollado en Maranello y que compartirán con Cadillac y Haas.

Esto fue lo que dijo el piloto Italiano: "La unidad de potencia de Ferrari se veía muy fuerte en las salidas, pero... hicimos muchos cambios, y al final del pit lane, la salida se sintió mucho más fuerte.

“Obviamente, no pudimos probarlo adecuadamente en la parrilla, pero ha sido un punto débil para nosotros, para ser justos. El procedimiento es muy complicado, y simplemente necesitamos hacerlo bien, de verdad. Pero sí, hay mucho trabajo por hacer", declaró.

Relacionado: ¿Traición? Carlos Sainz señala a Checo Pérez por EXPONER a la FIA

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4558 votos

Relacionado

Sergio Pérez Mercedes

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Coulthard ataca; Sainz lo señala; recibe ENORMES noticias desde Mercedes
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Coulthard ataca; Sainz lo señala; recibe ENORMES noticias desde Mercedes

  • hace 32 minutos
Colapinto F1 Hoy: Doohan revela ser amenazado; EN PELIGRO por el motor de Mercedes
Alpine

Colapinto F1 Hoy: Doohan revela ser amenazado; EN PELIGRO por el motor de Mercedes

  • hace 35 minutos
CONFIRMADO: Franco Colapinto se pondrá AL NIVEL DE Mercedes
Mercedes

CONFIRMADO: Franco Colapinto se pondrá AL NIVEL DE Mercedes

  • hace 53 minutos
Checo Pérez recibe ENORMES noticias desde Mercedes para 2026
Cadillac

Checo Pérez recibe ENORMES noticias desde Mercedes para 2026

  • 2 hours ago
¿Traición? Carlos Sainz señala a Checo Pérez por EXPONER a la FIA
Cadillac

¿Traición? Carlos Sainz señala a Checo Pérez por EXPONER a la FIA

  • 3 hours ago
ALERTA: Franco Colapinto, EN PELIGRO por el motor de Mercedes
Alpine

ALERTA: Franco Colapinto, EN PELIGRO por el motor de Mercedes

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
5.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero
 F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
2.500+ views

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen

  • 18 febrero
 ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027
2.500+ views

ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027

  • 7 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x