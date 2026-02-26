¿Traición? Carlos Sainz señala a Checo Pérez por EXPONER a la FIA
Se ha encendido la polémica luego de los comentarios de Carlos Sainz que han salpicado a Sergio Pérez.
El corredor nacido en Madrid volvió a mostrarse en desacuerdo con aquellos pilotos, como Checo, quienes han criticado a las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 2026 por el tema de las baterías.
En una entrevista con El Larguero, el número 55 dijo lo siguiente: "No estoy ni en contra ni a favor del nuevo reglamento sin siquiera saber cómo es una carrera. Prefiero esperar a las primeras carreras.
"Si hay que criticar a nuestro deporte, prefiero ir al jefe que decirlo a los cuatro vientos", comentó el piloto de Williams.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
