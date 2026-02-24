REVELADO: La VERDADERA desventaja de Checo Pérez en 2026
Ha sido revelada la verdadera desventaja que tendrá Sergio Pérez con el motor Ferrari que usará en su Cadillac en la Fórmula 1 2026.
Motorsport.it compartió información sobre la potencia que ha sido desarrollada en Maranello para la próxima campaña y que será compartida con el equipo de Sergio Pérez.
Esto fue lo que revelaron: "Ferrari ha regresado de las pruebas en Bahréin con Charles Leclerc por delante de todos con el SF-26, pero si escuchas el tam-tam del paddock se da por sentado que Mercedes llega a Melbourne con una ventaja sobre el rojo.
"Los técnicos hablan de 15-20 caballos de potencia en la unidad de potencia y más. No es casualidad, por lo tanto, que la Scuderia haya forzado la investigación sobre el desarrollo aerodinámico. El pequeño turbo sirve para mantener en rien el 6 cilindros endotérmico incluso a bajas revoluciones, potenciando el caudal de los gases de escape al fuego.
"En Maranello apuntan a soplar el escape, retomando un concepto que fue mayor desde 2010 hasta 2012 cuando el terminal no era único y central, pero había dos tubos que bajaban por la acera y creaban un efecto aerodinámico que podía valer hasta un segundo", informaron.
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
