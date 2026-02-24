Carlos Sainz CRÍTICA PUBLICAMENTE a Checo Pérez: "No me gusta"
Carlos Sainz CRÍTICA PUBLICAMENTE a Checo Pérez: "No me gusta"
Carlos Sainz ha criticado a los pilotos que se han pronunciado en contra de las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 en 2026, entre ellos, Sergio Pérez.
El corredor mexicano, durante los test de pretemporada, dijo lo siguiente sobre los nuevos motores de la categoría: "Parece que adelantar podría ser un poco más complicado gestionando las energías y demás. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero puede llegar a ser como las carreras de Formula E".
Otros pilotos como Max Verstappen o Lewis Hamilton han emitido comentarios similares al respecto; sin embargo, Sainz apareció en un evento con uno de sus patrocinadores y dijo lo siguiente: “Todos vivimos de la Fórmula 1 y criticar públicamente a tu deporte no me gusta.
"Criticar en público crea un círculo vicioso. Los periodistas compran el discurso del piloto y, de repente, todo el mundo empieza a criticar antes de llegar a una carrera donde quizás el espectáculo está bien. Prefiero esperar tres o cuatro carreras en circuitos diferentes para hacer mi evaluación.
"Lo único que le he pedido a la FIA es que tenga la mente abierta. Si nos hemos equivocado con algunas configuraciones o calibraciones del motor, que tengan la mano abierta para cambiarlas y mejorar el espectáculo", señaló el corredor nacido en Madrid.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
