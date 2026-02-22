close global

ESCÁNDALO: George Russell SE LANZA EN CONTRA de Checo Pérez

Aloisio Hernández
George Russell contradijo a los pilotos como Sergio Pérez o Max Verstappen, quienes criticaron las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 2026.

Checo fue uno de los corredores que señaló que los nuevos monoplazas se asemejan mucho a los de la Fórmula E. Algo en lo que coincidió su ex compañero de equipo en Red Bull Racing.

Esto fue lo que dijo el piloto de Mercedes en declaraciones publicadas por RacingNews365: "Sé que hubo mucha tensión después de Barcelona y el primer test de Baréin, lo cual probablemente fue un poco prematuro. Creo que, en general, la gente está un poco más contenta esta semana.

"Cada primer día de un nuevo reglamento, te enfrentas a retos inesperados, y el ritmo de mejora es muy pronunciado en esos primeros días. Creo que esta prueba ha sido mucho más fluida para todos.

"Si nos fijamos en los tiempos de vuelta y en algunas tandas, los coches no están ni a un millón de kilómetros de los tiempos de vuelta que veíamos hace 12 meses, y ese era el cuarto año de un reglamento", señaló.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

