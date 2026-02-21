Lando Norris dio marcha atrás con las críticas que lanzó a Sergio Pérez, Max Verstappen y los pilotos que se han quejado sobre las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 para 2026.

El corredor británico, ganador del pasado Mundial, señaló que aquellos inconformes con las nuevas reglas de la máxima categoría "no pueden quejarse", levantando una serie de señalamientos por su postura.

Tras estos cuestionamientos, Norris dio un paso atrás y explicó su postura ante los medios: "Solo quería decir eso y ver la reacción de todos. Ha sido una semana bastante divertida, y sin duda ha provocado que mucha gente comente y diga muchas cosas.

"Estoy de acuerdo con prácticamente todos los demás pilotos, porque creo que todos han dejado sus comentarios bastante claros. Simplemente no quería salir a los medios y quejarme con todo el mundo en el primer fin de semana de vuelta. Quiero seguir disfrutando y decir lo que siento.

"Me divertí la semana pasada. Y sigo divirtiéndome ahí fuera. Y creo que, como campeonato, con la FIA y con la Fórmula 1, sabemos que estamos intentando mejorar el coche que tenemos ahora, porque ciertamente no es la forma más pura de competir, y eso es lo que debería ser la Fórmula 1. Gran parte de la conducción se centra en intentar que la batería funcione correctamente y menos en cómo, como piloto, puedes sacarle el máximo partido al coche", comentó.

Relacionado: OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!