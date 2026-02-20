Cadillac confirmó oficialmente el traspaso de un elemento cercano a Lewis Hamilton para compartir equipo con Sergio Pérez en 2026.

Lewis Hamilton cuenta ahora con nuevos cambios en su entorno. El exmanager del piloto, Marc Hynes, se incorpora a un equipo rival de Fórmula 1 tras separarse por segunda vez del astro de Ferrari.

Antes de la temporada 2026 se anunció una reestructuración en el equipo de Hamilton que supuso la salida de Hynes, quien había ocupado el cargo de director y jefe ejecutivo de Project 44. La colaboración entre ambos se remonta al período comprendido entre 2015 y 2021. La separación se dio de manera amistosa y, en su lugar, Hynes asumirá un puesto de alto nivel en el nuevo proyecto F1 de Cadillac.

Recientemente nombrado director de carrera, Hynes gestionará el programa de pilotos de Cadillac, en el que se encuentran sus dos protagonistas, Valtteri Bottas y Sergio Pérez, el piloto suplente Zhou Guanyu y el piloto de pruebas Colton Herta. En esta nueva etapa, su labor será fundamental para coordinar el rendimiento de los conductores y del equipo de ingeniería, al mismo tiempo que se optimiza la interacción entre los departamentos técnico y deportivo.

El nuevo rol de Hynes en Cadillac le permitirá volver a colaborar con el director de equipo, Graeme Lowdon. Ambos ya trabajaron juntos en el desaparecido equipo Manor Motorsport/Marussia, donde Hynes se desempeñó primero como mentor de pilotos y luego como jefe de desarrollo.

Sobre su nuevo nombramiento, Lowdon comentó: "Marc aporta una combinación excepcional de experiencia en competición, visión estratégica y capacidad de liderazgo. Su habilidad para unir a pilotos, ingenieros y dirigentes será clave para afianzarnos en la parrilla. De cara a nuestra temporada de debut, contar con alguien del calibre de Marc para dirigir nuestras operaciones de carrera es sumamente valioso para el equipo Cadillac de F1."

Hynes también agregó: "Construir un equipo nuevo en Fórmula 1 es un desafío único y me entusiasma poder definir desde cero la cultura, los procesos y los estándares de rendimiento. Contamos con una alineación de pilotos fuerte y diversa, y mi objetivo es crear la claridad, cohesión y disciplina necesarias para que tanto pilotos como ingenieros rinda al máximo."

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

