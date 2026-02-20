¿Por qué Checo, Verstappen y Hamilton ODIAN el nuevo motor de la F1 2026?

En 2026 se implementarán numerosas nuevas normativas en la F1, y en GPFans te explicamos todo para que no te quedes con dudas de por qué pilotos como Sergio Pérez, Max Verstappen y Lewis Hamilton se han quejado enérgicamente.

Las nuevas reglas aerodinámicas pueden resultar complejas, y sumado a la llegada de nuevos grupos motrices, la cantidad de términos técnicos propios de la F1 se dispara. Sin embargo, algunos elementos que alguna vez fueron habituales, como el DRS y el MGU-H, han quedado en el pasado.

Los nuevos grupos motrices siguen siendo un V6 turbo híbrido de 1.6 litros, tal y como lo han sido desde 2014, pero en estas versiones de 2026 se ha triplicado la importancia de su salida de energía eléctrica. Esto ha llevado a que el MGU-H sea eliminado de estos sistemas.

El Motor Generador de Calor (MGU-H) formaba parte de los grupos motrices híbridos desde 2014. Su función era convertir la energía térmica de los gases de escape en electricidad y regular la velocidad del turbocompresor.

Actuaba también como generador para recargar la batería del sistema, al mismo tiempo que ayudaba a reducir el retraso del turbo, funcionando como motor para impulsar la turbina. Trabajaba en conjunto con el Motor Generador Cinético (MGU-K), que recuperaba energía durante la frenada.

En los nuevos grupos motrices de 2026 solo se incorpora el MGU-K, aunque ahora es mucho más potente, lo que ha permitido despedirse del MGU-H de forma definitiva.

El actual campeón, Lando Norris, señaló recientemente durante las pruebas de pretemporada que los nuevos coches de F1 sufren considerablemente de turbo retraso, evocando épocas de la F1 de los años 80.

Además, en la temporada baja se ha debatido mucho sobre las dificultades para arrancar los nuevos vehículos y lograr una buena salida en los grandes premios. Sin el MGU-H, los nuevos turbocompresores tardan más en alcanzar su funcionamiento óptimo.

El MGU-H resultaba ser un componente muy costoso de fabricar y mantener durante la temporada, sin aportar un incremento significativo en la potencia. Asimismo, esta tecnología no se adapta a los coches híbridos de calle. Mercedes lo probó en su modelo AMG, pero concluyó que no era apto para un vehículo convencional, convirtiéndolo en una innovación exclusiva del automovilismo.

El desarrollo de versiones mejoradas del MGU-K, junto con el aumento de la responsabilidad de los pilotos en la gestión de la batería, permite que el sistema de recuperación de energía (ERS) recargue la batería con el doble de energía por vuelta en comparación con 2025. Sin embargo, esto obliga a los pilotos a utilizar más la técnica de levantar el pie y soltar el acelerador incluso durante una única vuelta de clasificación. Además, la FIA podría modificar el procedimiento de salida en los grandes premios, ya que los nuevos turbocompresores precisan más tiempo para alcanzar la velocidad necesaria.

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

