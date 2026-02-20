Polémica F1 2026: ¿Por qué las arrancadas pueden ARRUINAR a Checo Pérez?

¡Luces apagadas y en marcha! Todos conocemos de memoria el inicio en la F1, pero hay mucho más detrás de ese arranque que ya nos resulta familiar. Con sorpresa, este detalle ha desencadenado una de las primeras polémicas de la temporada.

Parece algo sencillo: los monoplazas se alinean, se iluminan y se apagan las luces, y luego rugen por la pista hasta que, eventualmente, Lance Stroll sufre un accidente. Sin embargo, la realidad es más compleja. Antes de adentrarnos en la controversia, repasemos primero el procedimiento básico de salida.

La acción comienza mucho antes de que se encienda la secuencia de luces, el momento más vibrante de la carrera. De hecho, uno de los momentos clave ocurre entre 30 y 40 minutos antes del encendido: la vuelta de reconocimiento con neumáticos de lluvia, cuando los coches salen del garaje.

Esta vuelta es fundamental para evaluar las condiciones del día de la carrera. Una vez finalizada, los pilotos se detienen cerca de la concurrida parrilla, abandonan sus coches y se ayuda a empujar los monoplazas hasta sus posiciones asignadas. ¿La razón? Al bajar, cada piloto charla brevemente con su ingeniero y se recompone para, de inmediato, correr hacia el frente de la parrilla y escuchar el himno nacional.

Con semblante serio, esperan a que finalice la ceremonia para regresar a sus coches y abrocharse los cinturones. A continuación, se retiran las mantas que cubren los neumáticos y se encienden los motores lo más tarde posible. Sin embargo, hay que asegurarse de que todo el equipo esté fuera de la parrilla y detrás de las líneas blancas al menos 15 segundos antes de iniciar la vuelta de formación.

La vuelta de formación cumple el propósito de calentar los neumáticos, ajustar la temperatura del motor, preparar el embrague y precalentar los frenos. Es, en resumen, el último repaso antes de que el coche esté listo para arrancar, mientras los equipos, con todo su material, se apresuran a volver al garaje.

Una vez que los 22 pilotos están acomodados en sus respectivas posiciones, las cinco luces que se encuentran en el pórtico se encienden una a la vez, con un intervalo de un segundo entre cada una. Después de un breve aunque crucial lapso de retraso aleatorio en apagar las luces, es el momento de arrancar la carrera. ¿Dónde surge la controversia? Curiosamente, se debe a que transcurren cinco segundos entre que los pilotos se colocan en la parrilla y la extinción total de las luces.

En pocas palabras, los coches 2026 tienen dificultades para arrancar correctamente desde la línea de salida. Este problema ya se intuyó durante las pruebas previas en Baréin, pero el hecho de que en una práctica de salida solo dos coches lograran despegar dejó ver con claridad la magnitud del problema para quienes seguían la sesión desde casa.

El inconveniente radica en el diseño de las nuevas unidades de potencia, que obliga a varios monoplazas a acelerar sus motores con gran intensidad durante un período prolongado para poder despegar adecuadamente. Si un piloto no consigue que el turbo alcance la velocidad óptima, podría quedarse varado en la parrilla.

Claramente, esto supone un riesgo. Por ello, varios directores de equipo piden que se amplíe el tiempo del procedimiento de salida para dar a todos la oportunidad de arrancar de manera segura. La propuesta contempla otorgar a los pilotos diez segundos adicionales entre que el último coche se incorpora a la parrilla y la extinción de las luces, tiempo necesario para que los turbocompresores alcancen la velocidad ideal.

No obstante, hay un equipo que discrepa. Ferrari anticipó este problema durante el diseño de su unidad de potencia para 2026 y, tras ver que otros equipos parecían ignorar sus advertencias, desarrolló un motor que arranca de forma superior al resto. Según se comenta, incluso bloquearon un cambio en el procedimiento de salida cuando se planteó el problema a mediados de 2025, argumentando que el terreno de juego no debía nivelarse tan tarde solo porque sus competidores optaron por no modificar sus motores.

Tanto la FIA como la Comisión de F1 parecen encaminados a alcanzar un consenso antes de que las luces se apaguen en Melbourne. Aunque aún no se sabe cuál será la solución exacta, dado el aspecto de la seguridad, es difícil imaginar que se mantenga el esquema actual.

