ESCÁNDALO: La F1 quiere CENSURAR a Checo Pérez y Max Verstappen

Pilotos como Sergio Pérez, Max Verstappen y Lewis Hamilton han expresado su descontento con los nuevos monoplazas, según se informó la semana pasada en Bahrein; sin embargo, las autoridades de la Fórmula 1 no han recibido con agrado las críticas.

Estas autoridades preferían que los pilotos esperasen algunas carreras antes de manifestarse, informan medios alemanes especializados. Verstappen ya había mostrado dudas sobre los coches del 2026 tras realizar su primera prueba en simulador durante el 2023, algo con lo que Checo coincidió al decir que los nuevos F1 de 2026 se parecen a la Fórmula E.

El piloto neerlandés criticó el nuevo reglamento desde el inicio, opinión que ha mantenido a lo largo del tiempo. Por su parte, Hamilton añadió que la mayor complejidad en el manejo de energía pone en jaque la claridad de lo que ocurre en pista para los fanáticos.

Antes de la semana de pruebas en Bahrein, los responsables de la Fórmula 1 advertían a los pilotos que las críticas negativas sobre los nuevos monoplazas no eran bienvenidas.

Según Auto Motor und Sport, las autoridades admiten que les resulta incómodo que figuras tan importantes cuestionen abiertamente su propio producto. En su opinión, las críticas deberían reservarse hasta después de algunas carreras, cuando el funcionamiento de los coches quede demostrado.

Verstappen y Hamilton, nombres consolidados en la Fórmula 1, tienen el prestigio para expresar su opinión sin temor a represalias. “No se dejan callar por las presiones del departamento de comunicación. Para ellos, lo primordial es disfrutar de la competición, aunque por el momento esa diversión se vea comprometida”, concluye Auto Motor und Sport.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

