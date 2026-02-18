CONFIRMADO por la FIA: Cadillac y Checo Pérez SE ADELANTAN para 2026

Sergio Pérez ha recibido grandes noticias para la temporada 2026 de la Fórmula 1 por parte de la FIA.

El corredor mexicano y Cadillac habrían conseguido una importante ventaja con respecto a muchos otros equipos de la parrilla. Un tiempo adicional que les permitirá centrarse en el desarrollo del monoplaza.

Esto fue lo que se informó en AutoRacerIT: "La homologación del combustible también puede ser parcial y no total y, por lo tanto, el fabricante determinado puede funcionar con una gasolina sintética, no completa al 100%, a la espera de la validación de algunos elementos.

"Ciertamente no es la situación ideal, pero todavía hay 7/10 días para obtener el visto bueno. Quien ya ha obtenido con éxito la homologación es Shell, es decir, Ferrari (por lo tanto Haas y Cadillac) y BP (Audi).

"De hecho, el SF-26 ya rodó en la primera semana de Bahréin, el jueves y el viernes, con el nuevo bio-fuel Shell, recordando también que son los únicos que han elegido este camino, mientras que todos los demás fabricantes-proveedores han optado por el e-fuel, es decir, la gasolina sintética", revelaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

