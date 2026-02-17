BREAKING: ¡Se sigue CAYENDO A PEDAZOS Red Bull tras salida de Checo Pérez!

Red Bull Racing ha presentado una nueva salida tras los múltiples problemas que han tenido tras despedir a Sergio Pérez.

Red Bull ha sufrido un duro golpe justo antes del inicio de la nueva temporada, ya que Craig Skinner, su director de diseño, ha abandonado la escudería de Milton Keynes tras más de veinte años de servicio.

La marcha del británico, clave para los recientes éxitos del equipo, llega en un momento crítico, en plena preparación para el nuevo año de competición. Skinner fue uno de los pilares del departamento técnico de Red Bull. Durante dos décadas se consolidó en la escudería austriaca, llegando a ser el principal arquitecto detrás de la RB19, el coche que le permitió ganar casi todas las carreras de 2023.

Red Bull ha confirmado oficialmente su salida a través de diversos medios, incluyendo GPFans. La salida de Skinner no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia reciente de reestructuración interna.

En el último año y medio, varios altos cargos han optado por unirse a la competencia: Adrian Newey se incorporó a Aston Martin, Rob Marshall partió hacia McLaren y Jonathan Wheatley decidió emprender un nuevo reto en Audi.

Además, la dirección del equipo ha sufrido profundos cambios. En julio de 2025, Laurent Mekies asumió el cargo de CEO y jefe del equipo, tras la salida de Christian Horner después de veinte años al frente. Incluso el asesor Helmut Marko ya se ha retirado, lo que subraya la magnitud de la transformación en la escudería.

El momento de la salida adquiere aún más relevancia debido a las importantes modificaciones en el reglamento que entran en vigor este año. Por primera vez, Red Bull competirá con una fuente de energía propia junto a Ford.

Aunque las pruebas de invierno en Bahrein han dejado expectativas positivas, la ausencia de Skinner suma presión al resto del equipo técnico, dirigido por Pierre Waché. Esta semana, la escudería se prepara para la última sesión de pruebas en Bahrein; Verstappen actuará el jueves, mientras que Isack Hadjar iniciará la jornada para el equipo.

Relacionado: ATENCIÓN: ¡Ferrari le daría VENTAJAS al Cadillac de Checo Pérez!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!