ATENCIÓN: ¡Ferrari le daría VENTAJAS al Cadillac de Checo Pérez!

Sergio Pérez podría tener ventaja gracias a que Ferrari prepara mejoras en el motor que compartirá con la escudería estadounidense.

El equipo italiano llegará a la segunda semana de pruebas en Bahrein con importantes mejoras, según informa la rama italiana de Motorsport.com. La escudería partió hacia el circuito equipada con una nueva unidad de potencia, una caja de cambios renovada y un paquete aerodinámico diferente, reforzando su apuesta por seguir al pie del cañón.

Mientras otros equipos han batallado con problemas de fiabilidad, Ferrari ha cumplido los objetivos a la perfección. En la primera semana de pruebas, el monoplaza recorrió lo equivalente a casi 14 Grandes Premios sin mayores inconvenientes, interrumpiéndose la unidad de potencia únicamente a pocas vueltas de terminar el día.

Las nuevas técnicas de conducción para recuperar energía se han aplicado en estos componentes. Se espera que este miércoles arranque una nueva unidad de potencia para el SF-26, acompañada de una caja de cambios actualizada.

Expertos explican que las estrategias para recuperar energía eléctrica mediante marchas más cortas o relaciones reducidas —en búsqueda de mayores revoluciones y una respuesta más ágil del turbo— provocan esfuerzos superiores en los engranajes y en la transmisión en general. Por ello, es previsible que se incorporen refuerzos adicionales para prevenir posibles roturas.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

