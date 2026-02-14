Lando Norris, último ganador del Campeonato de Pilotos de la F1, arremetió contra Sergio Pérez y los corredores que se han quejado de las nuevas reglas de la máxima categoría para 2026.

El integrante de McLaren dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por GPBlog: “Cualquier piloto puede buscar otra cosa que hacer. No es que Max Verstappen tenga que estar aquí, ni ningún piloto tenga que estar aquí, pero es un reto.

Es un reto bueno y divertido para los ingenieros y los pilotos. Es diferente. Hay que conducir de otra manera, entender las cosas de otra manera y gestionarlas de otra manera, pero aun así puedo conducir coches, viajar por el mundo y divertirme mucho, así que no hay nada de qué quejarse.

"Fue muy divertido. Lo disfruté mucho. Si Max Verstappen quiere retirarse, que se retire. La Fórmula 1 cambia constantemente. A veces es un poco mejor conducir, a veces no tan bien.

"Nos pagan una cantidad irrisoria por conducir, así que al final no puedes quejarte”, señaló.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

