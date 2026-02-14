CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Max Verstappen ha seguido los pasos de Sergio Pérez y ha decidido un ponerse detrás de un nuevo asiento en el automovilismo.

Toto Wolff, jefe de equipo de la escudería alemana, dijo lo siguiente sobre la participación del cuatro veces campeón del mundo: "Nos entusiasma verlo detrás del volante de un Mercedes.

"En YouTube alcanzamos cerca de cien veces más espectadores cuando Max estuvo presente, pasando de unos 10.000 a 750.000. Fue realmente extraordinario. Cambiar la fecha era prácticamente inevitable.

"Es maravilloso para las 24 horas y un auténtico espectáculo para los fans poder ver a Max en acción", comentó el directivo.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

