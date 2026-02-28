¿Colapinto afectado? Alpine revela PREOCUPACIÓN con Ferrari

Alpine reveló una profunda preocupación por culpa de Ferrari para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Steve Nielsen, jefe del equipo de Franco Colapinto, respondió si le preocupa que otros equipos decidan o no imitar el alerón que usó la escudería francesa durante la pretemporada.

Esto fue lo que declaró el directivo en palabras publicadas por RacingNews365: "Claro que sí preocupa. Probablemente sería mejor responder a esa pregunta más adelante en la temporada, pero cuando has tenido un año como el nuestro, claro que te consuela eso, y con tantos otros.

"Cuando algo es inusual, no significa que esté mal, y lo hicimos por nuestras propias razones, pero claro, piensas: 'Vaya, no es lo mismo'. Es una diferencia obvia, pero quién sabe si es la dirección correcta o no.

"Estamos evaluando todo, absolutamente todo, junto con lo que vemos en otros coches. Si vemos algo, lo modelamos y tratamos de reproducirlo", comentó el jefe de equipo.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

