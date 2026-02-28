REVELADO: El MULTIMILLONARIO ingreso de Alpine con Franco Colapinto

Salieron a la luz las cifras de los premios en metálico para cada equipo de la Fórmula 1 tras 2025 y Alpine se ha visto muy beneficiado tras la llegada de Franco Colapinto.

Motorsport.com reveló el dinero que ingresaron las escuderías por el premio en metálico tras la última temporada y a unos días de comenzar el Campeonato Mundial 2026.

"Ferrari sigue siendo un gran ganador (en parte gracias a la bonificación del legado). El equipo italiano recibirá 277,7 millones de dólares (235,7 millones de euros) en premios en metálico. Mercedes se espera que se alose con 230,8 millones de dólares (195,9 millones de euros), Red Bull Racing recibirá 202,9 millones de dólares (172,2 millones de euros) y el campeón mundial McLaren, con 140,7 millones de euros", revelaron.

Alpine, por su parte, ingresará 84,7 millones de euros, siendo el sexto equipo en cuanto ingresos en la parrilla de la máxima categoría.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

