Colapinto and Verstappen

Franco Colapinto, A LA PAR de Max Verstappen en 2026

Franco Colapinto, A LA PAR de Max Verstappen en 2026

Aloisio Hernández
Colapinto and Verstappen

Alpine podría darle a Franco Colapinto herramientas en su monoplaza a la par de las de Max Verstappen en Red Bull.

De acuerdo con información revelada por NextGen-Auto, el equipo francés se habría inspirado en la escudería del cuatro veces campeón del mundo para desarrollar una pieza en su propio auto.

Esto fue lo que respondieron cuándo se les cuestionó al respecto: "Todos somos plagiarios sin ninguna vergüenza. Miramos todo lo que otros pueden hacer dentro y fuera de la pista, y si nos gusta, lo robamos.

Cuando miramos sus velocidades, sus velocidades de paso en curva, su forma de desplegar la energía, todo eso... todos nos copiamos unos a otros”, confirmó Steve Nielsen, jefe de equipo.

Relacionado: Franco Colapinto recibe ENORME RESPUESTA para su futuro en F1

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Max Verstappen Franco Colapinto Alpine

