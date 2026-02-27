Franco Colapinto recibió una enorme noticia para su futuro en la Fórmula 1 en la temporada 2026.

El corredor argentino y su continuidad en la máxima categoría dependen de sus resultados en el próximo campeonato. Para ello, requiere que su Alpine mejore en prestaciones comparado con 2025 y, para lograrlo, el motor Mercedes que usará deberá rendir de la mejor forma.

El combustible jugará un papel crucial y el que usará la unidad de potencia alemana estaba en dudas para el inicio de 2026. Afortunadamente, desde GPBlog revelan una noticia importante para Colapinto: "En una semana, la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia está programada, pero el combustible Petronas que utilizarán Mercedes, McLaren, Alpine y Williams aún no está homologado.

"Sin embargo, estos equipos no están preocupados en absoluto, según ha podido saber GPblog. Aun así, los cuatro equipos de F1 involucrados no están preocupados en absoluto. Este es un proceso entre la FIA, el fabricante de combustible y la empresa independiente que realiza la verificación.

"En cuanto se complete, podrán compartir los resultados. Se espera que la documentación esté completa antes del Gran Premio de Melbourne y que el combustible sea aprobado, según ha podido saber GPblog. En ese caso, los equipos con motor Mercedes, tal como estaba previsto, podrán utilizar el combustible Petronas", informaron.

Relacionado: Franco Colapinto, BAJO AMENAZA de su futuro en Alpine

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!