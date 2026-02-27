Franco Colapinto, BAJO AMENAZA de su futuro en Alpine
Franco Colapinto, BAJO AMENAZA de su futuro en Alpine
La temporada de Fórmula 1 de 2026 arrancará tras los lanzamientos oficiales y las pruebas de invierno. No obstante, GPFans ya mira hacia el futuro, ya que varios pilotos, como Franco Colapinto, verán expirar sus contratos. En este artículo te ofrecemos la información más actualizada sobre la parrilla prevista para el 2027.
Charles Leclerc parece ser el piloto con mayor estabilidad en la élite. Su contrato con Ferrari se extiende hasta finales de 2029. Por su parte, Max Verstappen y Oscar Piastri han firmado hasta 2028 con Red Bull y McLaren, respectivamente.
Pierre Gasly, que prefería permanecer en Alpine, también se comprometió hasta ese año. Lando Norris, actual campeón mundial y compañero de Piastri, estará en McLaren hasta 2027, mientras que George Russell en Mercedes, al igual que Valtteri Bottas y Sergio Pérez en Cadillac, cuentan con acuerdos plurianuales.
Resumen de la parrilla de 2027
A continuación, te presentamos el resumen completo de la parrilla confirmada hasta la fecha para la temporada 2027 de Fórmula 1.
|Equipo y proveedor de motor
|Pilotos
|Números de salida
|Último año de contrato
|Alpine
Mercedes
|Pierre Gasly
desconocido
|10
–
|2028
–
|Aston Martin
Honda
|desconocido
desconocido
|–
–
|–
–
|Audi
|desconocido
desconocido
|–
–
|–
–
|Cadillac
Ferrari
|Valtteri Bottas
Sergio Pérez
|77
11
|plurianual (prob. 2027)
plurianual (prob. 2027)
|Ferrari
|Charles Leclerc
desconocido
|16
–
|plurianual (prob. 2029)
–
|Haas
Ferrari
|desconocido
desconocido
|–
–
|–
–
|McLaren
Mercedes
|Lando Norris
Oscar Piastri
|1 / 4
81
|2027
2028
|Mercedes
|George Russell
desconocido
|63
–
|plurianual (prob. 2027)
–
|Racing Bulls
Red Bull Powertrains-Ford
|desconocido
desconocido
|–
–
|–
–
|Red Bull Racing
Red Bull Powertrains-Ford
|Max Verstappen
desconocido
|3
–
|2028
–
|Williams
Mercedes
|desconocido
desconocido
|–
–
|–
–
Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: FIA confirma CAMBIOS a las reglas de la F1 2026
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
Guía F1 2026: ¿Qué es el turbo lag en los monoplazas?
- hace 24 minutos
Reglamento F1 2026 EXPLICADO: ¿Qué es el modo Recarga?
- 1 hour ago
¡La FIA usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL para vigilar a Checo Pérez en 2026!
- 2 hours ago
Franco Colapinto, BAJO AMENAZA de su futuro en Alpine
- 3 hours ago
ÚLTIMA HORA: Podría PELIGRAR el regreso de Checo Pérez por INUNDACIONES
- Hoy 16:00
URGENTE: Fernando Alonso, EXCLUIDO de Drive to Survive 2026
- Hoy 15:00
Más leído
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
- 18 febrero
ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027
- 7 febrero