Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Franco Colapinto, BAJO AMENAZA de su futuro en Alpine

Aloisio Hernández
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

La temporada de Fórmula 1 de 2026 arrancará tras los lanzamientos oficiales y las pruebas de invierno. No obstante, GPFans ya mira hacia el futuro, ya que varios pilotos, como Franco Colapinto, verán expirar sus contratos. En este artículo te ofrecemos la información más actualizada sobre la parrilla prevista para el 2027.

Charles Leclerc parece ser el piloto con mayor estabilidad en la élite. Su contrato con Ferrari se extiende hasta finales de 2029. Por su parte, Max Verstappen y Oscar Piastri han firmado hasta 2028 con Red Bull y McLaren, respectivamente.

Pierre Gasly, que prefería permanecer en Alpine, también se comprometió hasta ese año. Lando Norris, actual campeón mundial y compañero de Piastri, estará en McLaren hasta 2027, mientras que George Russell en Mercedes, al igual que Valtteri Bottas y Sergio Pérez en Cadillac, cuentan con acuerdos plurianuales.

Resumen de la parrilla de 2027

A continuación, te presentamos el resumen completo de la parrilla confirmada hasta la fecha para la temporada 2027 de Fórmula 1.

Equipo y proveedor de motorPilotosNúmeros de salidaÚltimo año de contrato
Alpine
Mercedes		Pierre Gasly
desconocido		10
2028
Aston Martin
Honda		desconocido
desconocido

Audidesconocido
desconocido

Cadillac
Ferrari		Valtteri Bottas
Sergio Pérez		77
11		plurianual (prob. 2027)
plurianual (prob. 2027)
FerrariCharles Leclerc
desconocido		16
plurianual (prob. 2029)
Haas
Ferrari		desconocido
desconocido

McLaren
Mercedes		Lando Norris
Oscar Piastri		1 / 4
81		2027
2028
MercedesGeorge Russell
desconocido		63
plurianual (prob. 2027)
Racing Bulls
Red Bull Powertrains-Ford		desconocido
desconocido

Red Bull Racing
Red Bull Powertrains-Ford		Max Verstappen
desconocido		3
2028
Williams
Mercedes		desconocido
desconocido

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

