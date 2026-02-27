ATENCIÓN Colapinto: FIA confirma CAMBIOS a las reglas de la F1 2026

La FIA ha confirmado que hará cambios a las reglas de la F1 2026, lo que podría afectar el rendimiento del motor Mercedes de Franco Colapinto.

En las últimas semanas, Max Verstappen se mostró muy crítico con el nuevo reglamento de motores, lo que ahora empieza a dar frutos. Nikolas Tombazis, director general de la FIA, ha confirmado que se introducirán cambios y que, en pocos meses, la situación será muy distinta a la actual.

Verstappen calificó el reglamento de “la Fórmula E sobre esteroides”. El neerlandés comentó que la emoción en la F1 se había reducido de forma notable, algo que complica aún más la postergación de su retirada. Sus contundentes críticas y advertencias han sido recogidas internacionalmente, llegando incluso a oídos de la FIA, que ya mostraba apertura a modificaciones.

La FIA toma muy en serio estas críticas. “Creo que ya se está acostumbrando la generalidad a los nuevos monoplazas, pero somos plenamente conscientes de que quizás necesitemos hacer ajustes”, afirmó Tombazis.

Además, recordó que se ha mantenido un diálogo abierto con los equipos, fabricantes de unidades de potencia y pilotos. “Existen vías para modificar las reglas en beneficio de la competición”, añadió, aunque subrayó que tales cambios requieren tiempo y deben ser aprobados por la estructura directiva.

Tombazis es tajante: es seguro que veremos modificaciones en el reglamento previsto para 2026. “No creo que dentro de unos meses todo se mantenga igual”, señaló, aclarando, sin embargo, que no se esperan transformaciones radicales de inmediato. Comprende perfectamente las quejas de pilotos como Verstappen, quienes añaden que no pueden competir al máximo nivel hasta que se resuelvan estas inquietudes.

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

