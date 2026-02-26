close global

Franco Colapinto

Franco Colapinto recibe ADVERTENCIA CRUCIAL para el inicio de la temporada de F1

Aloisio Hernández
Franco Colapinto

Desde Mercedes, equipo que desarrolla el motor de Franco Colapinto para 2026, han emitido una advertencia crucial para el primer Gran Premio de la temporada.

Andrea Kimi Antonelli, en declaraciones publicadas por PlanetF1, reveló una preocupación que tiene para la primera carrera del año y que debería ser tomada en cuenta por el corredor argentino.

Esto fue lo que dijo el italiano: "Solo necesitamos encontrar el mejor despliegue, y es por eso que habrá mucho, bueno, seguro, para todos, habrá mucho trabajo de simulación, solo para hacerlo bien. Melbourne va a ser muy diferente de lo que hemos experimentado aquí. Y para la batería, va a ser un poco impactante.

"En Bahréin, tuvimos seis días de pruebas, así que hay mucho tiempo para afinarlo y encontrar la mejor manera, pero en Melbourne, solo tenemos tres prácticas, y luego estamos en la clasificación, así que solo necesitamos estar realmente en el punto desde la primera sesión", comentó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

