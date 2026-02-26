ALERTA: Franco Colapinto, EN PELIGRO por el motor de Mercedes

Franco Colapinto y Alpine podrían estar en peligro por el último reporte de Mercedes con respecto a su motor y las preocupaciones que existirían dentro de la escudería alemana.

De acuerdo con información de AutoRacer.IT, dentro del equipo comandado por Toto Wolff habría preocupación por la fiabilidad mostrada por la unidad de potencia que ha sido desarrollada en casa de Las Flechas de Plata.

Esto fue lo que reportaron: "El motor Mercedes no es tan fiable como pensaban. En Bahréin tiraron 2 motores a la basura por 2 problemas distintos. Me han dicho que en Australia podrían rodar con el mapa motor que los clientes usaron en Bahréin para no forzar el motor.

"Alguien me sugirió que fue por el tipo de gasolina que habrían homologado en el último momento. Igual tienen que prescindir de rendimiento para homologarla", revelaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

