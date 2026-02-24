Franco Colapinto podría seguir los pasos de Lewis Hamilton en Ferrari y replicar lo sucedido con el siete veces campeón del mundo en 2025.

El corredor británico tuvo muchos problemas con el monoplaza que la Scuderia le dio el año pasado, algo que incluso puso la posibilidad del retiro sobre la mesa; sin embargo, desde la cuenta f1exclusivo han reportado que el Alpine de 2026 podría tener los mismos problemas.

Esto fue lo que informaron: "La última Ferrari, en la que David Sánchez fue uno de los principales creadores dentro de la Scuderia Ferrari, tenía algunos problemas similares a los que tiene el A526 de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Problemas de subviraje. Alta sensibilidad al viento, que afectaba el equilibrio del coche", reportaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

