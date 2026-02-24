Franco Colapinto podría SEGUIR LOS PASOS de Lewis Hamilton en Ferrari
Franco Colapinto podría SEGUIR LOS PASOS de Lewis Hamilton en Ferrari
Franco Colapinto podría seguir los pasos de Lewis Hamilton en Ferrari y replicar lo sucedido con el siete veces campeón del mundo en 2025.
El corredor británico tuvo muchos problemas con el monoplaza que la Scuderia le dio el año pasado, algo que incluso puso la posibilidad del retiro sobre la mesa; sin embargo, desde la cuenta f1exclusivo han reportado que el Alpine de 2026 podría tener los mismos problemas.
Esto fue lo que informaron: "La última Ferrari, en la que David Sánchez fue uno de los principales creadores dentro de la Scuderia Ferrari, tenía algunos problemas similares a los que tiene el A526 de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Problemas de subviraje. Alta sensibilidad al viento, que afectaba el equilibrio del coche", reportaron.
Relacionado: Franco Colapinto recibe la NOTICIA MÁS ESPERADA de Alpine para 2026
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez y Cadillac, MEJOR que Fernando Alonso y Aston Martin para el inicio de 2026
- hace 59 minutos
REVELADO: La VERDADERA desventaja de Checo Pérez en 2026
- 1 hour ago
Franco Colapinto podría SEGUIR LOS PASOS de Lewis Hamilton en Ferrari
- 2 hours ago
Carlos Sainz CRÍTICA PUBLICAMENTE a Checo Pérez: "No me gusta"
- 3 hours ago
F1 Hoy: Fernando Alonso cerca del retiro por culpa de Aston Martin; Problemas para el Gran Premio de Madrid
- Hoy 12:00
F1 Hoy: Lewis Hamilton se queda solo en Ferrari; Checo Pérez pone en su lugar a Cadillac
- Hoy 02:22
Más leído
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
- 18 febrero