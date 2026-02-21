Franco Colapinto recibió la noticia más esperada por parte de Alpine previo al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de la cuenta AlpineClub_es, la escudería francesa recibirá el paquete de motores de Mercedes y finalmente el corredor argentino podrá disfrutar de la potencia completa en su monoplaza.

Esto fue lo que informaron: "Alpine recibirá cuatro motores Mercedes en poco más de una semana para el Gran Premio de Australia. Se trata de la versión más actualizada.

"El equipo utilizará el 100 % de la potencia del motor por primera vez en 2026", revelaron tras la última ronda de test de pretemporada previo al comienzo del próximo campeonato.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

