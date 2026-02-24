Hamilton confiesa su MAYOR error en Ferrari

Seven-time campeón mundial de F1, Lewis Hamilton ha sido sorprendentemente sincero sobre su primer año en Ferrari mientras fija su mirada en la temporada 2026.

Hamilton se proyecta para 2026 con la esperanza de volver a luchar por un histórico octavo título mundial, aprovechando los cambios regulatorios radicales que anuncian una nueva era en la Fórmula 1.

El piloto de 41 años ya manifestó sentirse en un lugar muy superior y disfruta al volante del nuevo SF-26, después de una temporada 2025 marcada por resultados desalentadores y un ambiente negativo.

En su debut con Ferrari, Hamilton no logró subirse al podio en ningún Gran Premio y terminó 86 puntos por detrás de Charles Leclerc. En medio de unas entrevistas cada vez más difíciles de ver, incluso llegó a sugerir que su equipo podría reemplazarlo tras un mal desempeño en la clasificación.

Actualmente, acumula tres salidas consecutivas en Q1, situación que desea cambiar de inmediato en el Gran Premio de Australia de inicio de temporada.

Recientemente, Hamilton ofreció a sus seguidores en redes sociales un vistazo a su mentalidad para la temporada 2026. "Se han acabado las pruebas", comentó en un post en Instagram, y añadió: "Es inspirador ver cómo un equipo se entrega por completo a construir un coche. Para mí, esa es la parte más fascinante de este trabajo."

Hamilton prosiguió: "Todo se fabrica desde cero, se diseña y se rediseña una y otra vez. Solo unos pocos tenemos la oportunidad de poner esa máquina a prueba, y esa sensación nunca pierde su magia. Quiero agradecer de corazón a todo el equipo de la fábrica por el esfuerzo que nos ha traído hasta aquí; estoy realmente agradecido."

El piloto continuó expresando su pasión: "Amo este trabajo, disfruto trabajar codo a codo con mi equipo y conducir para los aficionados. Soy increíblemente afortunado de poder hacer lo que hago y tengo muchas ganas de afrontar la temporada. Me siento renovado y con toda la energía; no pienso darme por vencido. En un momento perdí mi esencia, pero gracias a vuestro apoyo eso no se repetirá. Sé lo que hay que hacer, y esta temporada va a ser espectacular. Lo he dado todo para estar donde estoy hoy. ¡Vamos, equipo!"

El historial complicado de Hamilton desde 2021

Desde su dolorosa derrota ante Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021, Hamilton ha atravesado momentos difíciles en la F1. Durante las últimas cuatro temporadas completas, solo ha conseguido dos victorias y no ha vuelto a pelear por el campeonato desde aquel fatídico año.

En dichos años, el piloto compitió con coches de efecto suelo, máquinas que no se ajustaban a su estilo, por lo que su objetivo es relegar esa etapa a un simple traspié en su ilustre carrera, retomando la competitividad que mostró en 2021 con miras a 2026.

El reto es mayúsculo, especialmente considerando que ahora tiene 41 años y fue ampliamente superado por Leclerc en 2025. Sin embargo, un octavo título podría ser posible si Hamilton mejora frente a Leclerc y demuestra que sigue estando a la altura de gigantes como Max Verstappen, Lando Norris y George Russell en la lucha por victorias en carrera.

