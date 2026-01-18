Piastri insinúa un cambio en las REGLAS PAPAYA de McLaren

Oscar Piastri, la estrella de McLaren, ha insinuado que en 2026 podrían modificarse las polémicas reglas papaya.

El piloto de 24 años vio cómo se le escapaba la oportunidad de ganar su primer campeonato mundial la temporada pasada, ya que fue su compañero Lando Norris quien se hizo con el título en el Gran Premio final de Abu Dhabi.

Sin embargo, fue el cuatro veces campeón Max Verstappen quien terminó justo detrás del británico en la clasificación, mientras que el piloto australiano cerró la temporada en tercer puesto, con 13 puntos de diferencia respecto al líder (ver detalles).

De cara a la intensa serie de pruebas previas a la temporada 2026, Piastri confesó en The Today Show Australia lo cerca que estuvo de lograr el título en 2025. El piloto aseguró que ha aprendido muchas lecciones, tanto buenas como malas, de aquella experiencia.

Piastri confirma que las reglas de papaya se 'ajustarán si es necesario'

A pesar de liderar el campeonato de pilotos durante 15 jornadas en la pasada temporada, Piastri admitió que hubo momentos que preferiría olvidar, en gran medida a causa de las controvertidas órdenes de equipo de McLaren.

Las directrices de equipo no son algo nuevo en la Fórmula 1, pero el enfoque de McLaren provocó la ira de varios aficionados durante el Gran Premio de Italia 2025, cuando se le ordenó a Piastri ceder su posición a Norris (más información).

Tras dirigirse a boxes en la vuelta 47 en Monza, Norris sufrió una parada excesivamente lenta, lo que permitió a Piastri ganar posiciones. Cuando el británico reingresó a boxes quedándose detrás de Piastri, el australiano recibió la instrucción de devolverle la posición, a pesar de que el problema no fue culpa suya. Al final, McLaren vio cómo el triunfo se desvanecía ante Verstappen, con Norris y Piastri finalizando en segundo y tercer lugar respectivamente.

Durante una reciente entrevista (ver entrevista), Piastri minimizó el impacto que las “reglas de papaya” tuvieron en él la temporada pasada y agregó que el tema aún se discute dentro del equipo.

“Creo que se comenta mucho, aunque en realidad es una discusión menor y se magnifica más de lo necesario. Nosotros seguimos nuestros métodos y estamos en constante evolución”, subrayó, dejando entrever que el debate sobre las órdenes de equipo en McLaren aún no ha concluido.

“Revisaremos la situación, y de hecho, ya lo hemos hecho. ¿Queremos seguir exactamente igual o hacer algunos ajustes? Definitivamente lo tendremos claro antes de volver a la pista.”

“Para mí, las intenciones siempre fueron buenas y realizaremos cambios si creemos que nos facilitarán la vida”, concluyó.

