ATENCIÓN Checo Pérez: ¡Cadillac TRAICIONA a Ferrari!

Cadillac, escudería de Sergio Pérez, expuso su postura sobre el "truco" en el motor Mercedes para 2026, pero en Ferrari quizás no estarán contentos con sus palabras.

En declaraciones de Mario Andretti recogidas por GPBlog, así calificó la innovación del motor alemán que, por otro lado, desde Ferrari se han quejado con la FIA para declararlo ilegal.

"Hay una reunión técnica para aclararlo, pero es casi demasiado tarde porque los motores ya están diseñados. Es como un abogado leyendo la ley. Algunos abogados son mejores que otros, porque saben cómo llegar a la zona gris justo antes de que se vuelva roja.

"Y así es como la ingeniería funciona igual, cuando leen las reglas. ¿Hasta dónde podemos llegar? Esperemos y veremos. Tengo toda la confianza del mundo en Ferrari en ese aspecto y si no lo entienden de inmediato, lo harán. No hay ninguna preocupación con el rendimiento de la unidad de potencia.

"Creo que somos muy afortunados de que Ferrari forme parte del proyecto desde el principio. Sinceramente, no creo que pudiéramos estar en mejores manos. Así que esa parte no es realmente preocupante", señaló.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

