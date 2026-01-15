Sergio Pérez y Cadillac han recibido un ataque gracias a su asociación con Ferrari para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

The Athletic publicó declaraciones de ejecutivos de Ford hablando sobre la situación de la escudería del corredor mexicano y su vinculación con la Scuderia para usar el motor desarrollado en Maranello.

Esto fue lo que dijeron, asegurando que cuando Ford vio los comentarios de GM, «se quedaron atónitos» y «empezaron a reírse», calificándolos de «manifiestamente absurdos».

"Yo diría que, en realidad, es al revés. Llevan un motor Ferrari. No llevan un motor Cadillac. No sé si hay algún empleado de GM en el equipo de carreras. Nada podría estar más lejos de la realidad, en lo que respecta a que nuestra asociación con Red Bull sea una iniciativa de marketing.

"Podríamos haber gastado mucho dinero en poner nuestro logotipo en un coche o en asociar nuestro nombre al de un equipo. Pero tomamos la decisión deliberada de crear Red Bull Ford Powertrains, como una verdadera asociación técnica, para complementar realmente el audaz esfuerzo que Red Bull decidió emprender al desarrollar su propia unidad de potencia.

"Y encontramos las áreas en las que Ford puede complementar de forma única las habilidades y capacidades de Red Bull, dada la tamaño, la amplitud y la experiencia técnica de nuestra organización, con la intención de crear la mejor unidad de potencia de la F1, tal y como hicimos en décadas pasadas", comentaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

