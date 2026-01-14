Sergio Pérez recibió la noticia más esperada por parte de Ferrari desde su llegada a Cadillac.

De acuerdo con información revelada por Motorsport Italia, la unidad de potencia desarrollada por la escudería italiana, que usará el equipo del corredor mexicano, va por buen paso.

Este es su reporte: "No hay retrasos ni problemas: el nacimiento del Ferrari SF-26 procede según los plazos que se habían programado en la Gestión Deportiva. El encendido está previsto para el final de la semana.

"En realidad, el coche, aunque no esté aerodinámicamente vestido, ya ha realizado ciclos de trabajo en el banco dinámico donde el chasis, el motor y la caja de cambios realizan las pruebas de duración.

"Se verificó el cumplimiento de los objetivos del proyecto. y para tener la confirmación de que el SF-26 no tiene problemas de juventud en vista de la presentación que estará programada para el 23 de febrero", dijeron.

En las últimas semanas hubo algunos rumores sobre supuestos problemas desde Maranello con el motor que usará el monoplaza de Checo Pérez en 2026.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

